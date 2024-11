Halle - Wer Hebamme werden will, muss ein Studium absolvieren - an der Universitätsmedizin Halle ist die Kapazität des Studiengangs Hebammenwissenschaft verdoppelt worden. „Zum Start des ersten Jahrgangs 2021 lag die Zulassungsbeschränkung zunächst bei 20 Plätzen. Inzwischen können jährlich bis zu 42 angehende Hebammen ihr Studium an der MLU aufnehmen“, teilte die Martin-Luther-Universität (MLU) in Halle mit.

Neben dem universitären Teil absolvieren die angehenden Hebammen regelmäßig mehrwöchige Klinikeinsätze, wobei jeweils die Hälfte der Studierenden in Halle und in Magdeburg tätig sei. Die Zahl der Bewerbungen sei konstant hoch.