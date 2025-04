Zwei Fallschirmspringer werden von der Feuerwehr Celle von Bäumen geholt - an zwei Tagen in Folge. Geplant haben die Soldatin und der Soldat die Landung dort nicht.

In nur zwei Tagen: Feuerwehr rettet zwei Fallschirmspringer

In Celle rettet die Feuerwehr zwei Fallschirmspringer von Bäumen - in nur zwei Tagen. (Symbolbild)

Celle - Binnen zwei Tagen hat die Feuerwehr in Celle gleich zwei Fallschirmspringer von Bäumen gerettet. Am Montag sei eine Soldatin unfreiwillig auf einem Baum auf einem Übungsplatz der Bundeswehr im Stadtteil Scheuen gelandet, teilte die Feuerwehr mit. Aus sechs Metern Höhe wurde die Frau per Drehleiter unverletzt gerettet.

Nur einen Tag später verfehlte ein anderer Soldat auf dem Übungsplatz sein Ziel und landete auf einem Baum. Weil die Drehleiter in dem Waldstück nicht eingesetzt werden konnte, sicherten die Einsatzkräfte den Mann und retteten ihn mit einer tragbaren Leiter. Angaben zur Ursache der Notfälle machte die Feuerwehr nicht.