Magdeburg - In Sachsen-Anhalt lässt sich am Mittwoch zwischenzeitlich die Sonne blicken. Dabei wechseln sich sonnige und bewölkte Phasen im Tagesverlauf ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Örtlich fallen kurze Regenschauer, im Harz schneit es. In dem Mittelgebirge wird es dadurch glatt auf den Straßen. Nach einem kalten Morgen bei minus ein Grad klettern die Temperaturen auf Höchstwerte zwischen sieben und neun Grad, im Harz zwischen zwei und sechs Grad.

In der Nacht zu Donnerstag wird es laut DWD örtlich glatt bei minus ein bis minus drei Grad. Dabei rechnet der DWD mit Wolken. Am Donnerstag scheint die Sonne, im Tagesverlauf gesellen sich Schleierwolken dazu. Bei Höchstwerten zwischen neun und elf Grad, im Harz zwischen fünf und neun Grad, bleibt es trocken. Während im Süden schwacher bis mäßiger Wind weht, kommt es auf dem Brocken zu Sturmböen.