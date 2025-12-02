Ein Mann bemerkt, dass in seinen Keller eingebrochen wurde. Dort lagen tausende Euro - in einem besonderen Versteck.

Apolda - In Apolda ist ein Unbekannter in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen und hat 2.000 Euro gestohlen, die in einer Socke versteckt waren. Mit einem Hebelwerkzeug hatte er laut der Polizei den Schließriegel der Kellertür beschädigt und sich so Zutritt verschafft.

Ein 78-jähriger Bewohner hatte den Einbruch in seinen Keller am Montag bemerkt. Der unbekannte Täter ist auf der Flucht. Zu den Hintergründen der Tat gibt es bislang keine Informationen. Die Polizei weist in einer Mitteilung darauf hin, dass Bargeld nicht in einem Bekleidungsstück versteckt werden sollte.