Dresden/Pirna - Nach frühlingshaften Tagen ist die Waldbrandgefahr in einigen Regionen Sachsens schon jetzt hoch. „Die Lage bleibt angespannt“, sagte der Sprecher des Staatsbetriebes Sachsenforst, Renke Cordes, in Pirna. Demnach herrscht in Teilen der Landkreise Nordsachsen, Meißen, Bautzen und Görlitz sowie der Stadt Dresden schon jetzt die zweithöchste Waldbrandstufe vier, die für „Hohe Gefahr“ steht. In den anderen Landesteilen gilt flächendeckend Waldbrandstufe drei oder „Mittlere Gefahr“.

Es habe im Frühjahr zwar viel geregnet, sagte Cordes. Aber vor allem die oberen Bodenschichten seien ausgetrocknet. Im nördlichen Sachsen mit sandigen Böden und großen Kieferbeständen, wo es in der Regel auch weniger regne, steige die Waldbrandgefahr immer besonders schnell. „Glücklicherweise ist es noch nicht so heiß und es weht kein starker Wind“, sagte Cordes. Laut dem Deutschen Wetterdienst in Leipzig ist bis zum Wochenende kein Regen in Sicht.