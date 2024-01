Deutschlandweit fehlen laut einer Studie Sozialwohnungen. In Thüringen ist ihre Zahl in den vergangenen Jahren immer weiter gesunken. Zum Teil stärker als in anderen Bundesländern.

Erfurt/Berlin - In Thüringen fehlen laut einem Bündnis verschiedener Verbände viele Sozialwohnungen. So habe es 2022 rund 12.700 Sozialwohnungen in Thüringen gegeben, benötigt würden aber fast 25.000, teilte das Bündnis „Soziales Wohnen“ am Dienstag mit. Das entspricht einem Defizit von fast 49 Prozent. Bundesweit gab es der Studie zufolge rund 45 Prozent Sozialwohnungen zu wenig.

Die Zahl der Sozialwohnungen in Thüringen sank in den vergangenen Jahren kontinuierlich: Von 16.250 im Jahr 2017 auf rund 12.700 im Jahr 2022. Bei Sozialwohnungen sind Mieten staatlich reguliert. Nur Menschen, bei denen die Behörden einen besonderen Bedarf sehen, dürfen dort wohnen. Das gilt allerdings nur für eine bestimmte Zeit, danach können die Wohnungen normal am Markt vermietet werden.

Das Bündnis fordert rund 50 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau. Deutschlandweit würden etwa 910.000 Sozialwohnungen fehlen. Vielerorts seien die Ausgaben für Wohnkosten, die unter anderem von den Job-Centern übernommen werden, deutlich höher als die für die Förderung von Sozialwohnungen. Zu dem Bündnis haben sich unter anderem der Deutsche Mieterbund, die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt und die Caritas Behindertenhilfe zusammengetan. Die Studie wurde vom Pestel-Institut durchgeführt.

In Thüringen fehlen laut Studie bundesweit noch vergleichsweise wenig Sozialwohnungen. Die geringsten Defizite gibt es in Nordrhein-Westfalen und Hamburg mit etwas über 4000 fehlenden Sozialwohnungen. In Baden-Württemberg fehlten dagegen fast 206.000 Wohnungen. Und auch in Bayern (195.000) und Berlin (131.000) seien die Defizite mit am größten.