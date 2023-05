Potsdam - Mit einem fulminanten Auftritt hat die hannoversche Indie-Pop-Band Jeremias ihre diesjährige Tournee in Potsdam gestartet. Vor rund 4000 Besuchern auf der seit Wochen ausverkauften Open Air-Bühne des Waschhauses Potsdam begeisterte die Band am Samstagabend mit alten Songs wie „Grüne Augen lügen nicht“ oder „schon okay“, aber auch mit bislang unveröffentlichten Songs. Mit seiner charismatischen Stimme und dem melodiösen Disko-Funk zog der junge Sänger Jeremias Heimbach - zugleich Namensgeber der Band - das Publikum in seinen Bann. Bei einigen weiblichen Fans sorgte die Band - die ihren Altersschnitt mit rund 20 Jahren angibt - für Kreischattacken.

Jeremias gibt in den kommenden Monaten unter anderem in Fulda, Köln, Stuttgart, München, Wien und Zürich Konzerte und tritt zudem bei Festivals auf. Das zweite Album der Newcomer-Band mit dem Titel „Von Wind und Anonymität“ soll am 22. September erscheinen. Im Jahr 2022 hatte Jeremias mehr als 70 Konzerte, trat unter anderem als Vorgruppe des Rappers Cro auf. Gegründet wurde die Band 2018. Ihr erstes Album „Golden Hour“ belegte Platz Neun der deutschen Album-Charts.