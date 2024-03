Industrieumsätze 2023 in Sachsen-Anhalt deutlich gesunken

Halle - Die Umsätze der Industrie in Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr um 10,5 Prozent gesunken. Insgesamt seien 48,32 Milliarden Euro umgesetzt worden, teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mit. Preisbereinigt lagen die Umsätze demnach 9,8 Prozent unter denen des Vorjahres. Die Gesamtentwicklung sei von Rückgängen bei der grundstoffverarbeitenden Industrie wie der Chemie und Mineralölverarbeitung bestimmt worden. Im Maschinenbau etwa gab es ein Umsatzplus von 7,2 Prozent. Der Bereich der Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln erzielte um 6,0 Prozent höherer Umsätze als im Jahr zuvor.

Wie die Statistiker weiter mitteilten, verschlechterte sich die Auftragslage der Industrie weiter. Es gingen 14,7 Prozent weniger Aufträge ein als noch im Jahr 2022. Die Einbußen hätten aber gegen Jahresende nachgelassen.

Für die Statistik wurden Betriebe mit mindestens 50 Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe sowie Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden befragt.