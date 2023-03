Leipzig - RB Leipzig kann gegen Borussia Mönchengladbach auf Timo Werner setzen. Der Nationalstürmer hat seinen Infekt rechtzeitig auskuriert und steht gegen den Ex-Club von Leipzigs Sportchef Max Eberl am Samstag in der Startaufstellung. In der vergangenen Woche hatte Werner beim 1:2 in Dortmund noch auf der Bank gesessen und war erst in der Schlussphase gekommen. WM-Teilnehmer David Raum erhält eine neue Chance in der Startelf, der spanische Nationalspieler Dani Olmo steht nach überstandenem Muskelfaserriss im Kader.

Das Spiel steht im Zeichen des Wiedersehens von Eberl mit Gladbach. Der Sportchef war dort 23 Jahre lang in diversen Funktionen tätig, ehe er sich im Januar 2022 erschöpft zurückzog. In Fankreisen der Borussia kam der Wechsel nach Leipzig nicht gut an. Beim Gastspiel in Leipzig wollen die Anhänger in den ersten 19 Minuten - ihr Verein wurde 1919 gegründet - ihren Protest gegen das Konstrukt RB mit Trillerpfeifen hörbar zum Ausdruck bringen.