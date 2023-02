Inflation auch im Januar in Sachsen-Anhalt auf hohem Niveau

Halle - Die Inflation ist im Januar in Sachsen-Anhalt gestiegen. Die Teuerungsrate lag bei 8,8 Prozent und damit 0,9 Punkte höher als im Dezember, wie das Landesstatistikamt in Halle am Mittwoch mitteilte. Zum Jahresende 2022 hatte die Inflation zuletzt nach Höchstwerten im Herbst wieder etwas nachgelassen.

Dass die Teuerung nun wieder anzieht, liegt auch an starken Preisanstiegen bei Lebensmitteln: Im Vergleich zu Dezember 2022 stiegen die Preise für Obst, Gemüse und Bier überproportional, wie die Statistikbehörde meldete. Aber auch die Energiepreise legten wieder zu. Im Dezember hatte die einmalige Übernahme der Abschlagszahlung für Gas- und Fernwärmekunden durch den Staat den Anstieg in diesem Segment gedämpft. Dieser Effekt entfiel im Januar.

Eine durchgreifende Entspannung bei den Preisen erwarten Volkswirte in diesem Jahr nicht. Die Bundesregierung rechnet im Jahresschnitt mit einer bundesweiten Inflationsrate von 6 Prozent. Höhere Teuerungsraten schmälern die Kaufkraft von Verbrauchern. Diese können sich für einen Euro weniger leisten. Das kann den Konsum als wichtige Konjunkturstütze belasten.