Sonneberg - Modelleisenbahnfans in Deutschland stecken nach Angaben des Herstellers Piko angesichts gestiegener Lebenshaltungskosten weniger Geld in ihr Hobby. Der geschäftsführende Gesellschafter des Traditionsunternehmens, René Wilfer, sprach am Donnerstag in Sonneberg von einem Umsatz, der sich 2023 schwächer entwickelt habe als erhofft. Vor allem eine verbreitete Unsicherheit in der Bevölkerung habe für Kaufzurückhaltung gesorgt.

Der Umsatz der in Sachsen gegründeten Firma liege deshalb nur leicht über dem Vorjahresniveau, aber gut ein Drittel über dem des Vor-Corona-Jahres 2019. Die Piko-Exporte stiegen um 9,3 Prozent - wichtigster Markt war Polen. Der Ertrag sei unter anderem wegen gestiegener Lohnkosten deutlich niedriger ausgefallen als 2022, „aber es bleibt genug übrig, um die hohen Investitionen in neue Produkte finanzieren und weitere Elektronik-Gadgets entwickeln zu können“, sagte der Geschäftsführer.

Das mittelständische Unternehmen mit etwa 650 Beschäftigten in Deutschland und China nennt keine absoluten Zahlen zu Umsatz und Gewinn. Für dieses Jahr kündigte Wilfer 450 Produktneuheiten bei Lokomotiven und Wagen an. Angepeilt werde ein Umsatzwachstum von knapp unter fünf Prozent.