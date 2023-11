Inflation in Niedersachsen schwächt sich auf 3,1 Prozent ab

Hannover - Die Inflation in Niedersachsen hat sich im November abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen um 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das das Landesamt für Statistik am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Im Oktober hatte die Inflationsrate noch bei 3,6 Prozent gelegen.

Wie schon in den Vormonaten ist die Inflationsrate im November laut Landesamt von den Preisanstiegen für Nahrungsmittel geprägt - in der Abteilung „Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke“ lag die Steigerung bei 5,9 Prozent. Obst wurde um 11,4 Prozent zum Vorjahresmonat teurer. Auch bei Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen gab es eine deutliche Teuerung (plus 7,7 Prozent). Kraftstoffe verbilligten sich dagegen um 7,8 Prozent.