Kamenz - Der Anstieg der Verbraucherpreise in Sachsen hat sich im Oktober leicht abgeschwächt. Die Jahresteuerungsrate lag erstmals seit 19 Monaten unter der Marke von fünf Prozent und erreichte voraussichtlich 4,5 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Montag in Kamenz mitteilte. Im Oktober 2022 war die Jahresteuerung fast doppelt so hoch (8,8 Prozent).

Für alkoholische Getränke und Tabakwaren kletterten die Preise gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,1 Prozent. Ähnliche Tendenzen verzeichneten Dienstleistungen (7,6 Prozent) sowie Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen (7,0 Prozent).

Dagegen konnten sich Autobesitzer im Vergleich zum Vorjahr über den Preisrückgang für Kraftstoffe (-9,1 Prozent) freuen. Der Start in die diesjährige Heizperiode war für Eigentümer von Ölheizungen (-18,3 Prozent) oder für Nutzer von Fernwärme (-13,8 Prozent) deutlich günstiger als im Vorjahr. Dagegen musste für den Bezug von Gas (16,7 Prozent) oder Strom (21,2 Prozent) mehr Geld eingeplant werden.