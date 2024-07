Die Content Creatorin Stachel war in ihrer Kindheit sportlich erfolgreich - mit einem eher ungewöhnlichen Hobby.

Die Content Creatorin Stachel war in ihrer Kindheit sportlich erfolgreich. (Archivbild)

Gera/Berlin - Influencerin Stachel war als Kind Deutsche Meisterin im Inline-Speedskating. „Ich wurde da quasi reingeboren, mir wurde das in die Wiege gelegt“, erzählt die Content Creatorin im neuen Podcast „OKF - Ortskontrollfahrt“ des RBB-Radiosenders Fritz über ihre frühe Leistungssport-Karriere in Gera. „Mein Bruder hat damals damit angefangen und meine Mama war dann Trainerin. Und dann musste ich quasi auch herhalten. Mir wurden mit zwei Jahren schon die Inlineskates an die Füße geschnallt und dann wurde ich los geschubst.“

Stachel, die eigentlich Emilie heißt, trainierte ihren Erzählungen zufolge zeitweise bis zu fünfmal die Woche, hatte jedes Wochenende Wettkämpfe in anderen Städten. Als etwa 13-Jährige hörte sie mit dem Sport allerdings auf. „Ich hatte halt wirklich gar keine Lust mehr darauf.“