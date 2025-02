„Liebe statt Hass“: Unter diesem Motto sind auch in Brandenburg in diesen Tagen wieder Demonstrationen geplant. Vor der Bundestagswahl wollen Initiativen ein Zeichen setzen.

In rund einerWoche wird ein neuer Bundestag gewählt: Wieder gehen in diesen Tagen Menschen bundesweit und auch im Brandenburg für die Demokratie auf die Straße. (Archivbild)

Potsdam/Brandenburg/Havel - Gut eine Woche vor der Bundestagswahl wollen Menschen in mehreren Städten Brandenburgs auf die Straße gehen - für Demokratie, Klimaschutz und gegen Rechtsextremismus. „Liebe statt Hass“ lautet vielfach das Motto am Valentinstag. Zudem ruft die Klimabewegung Fridays for Future zu einer bundesweiten Protestwelle auf.

In Brandenburg an der Havel soll es Videobotschaften an ausgewählten Schaufenstern geben. Dabei erzählen Menschen, was sie an der Demokratie lieben. Am Nachmittag (16.00 Uhr) folgt dann ein Spaziergang durch die Stadt mit dem Titel „Woran hängt dein Herz?“.

In Frankfurt (Oder) (16.00 Uhr) und Fürstenwalde (14.00 Uhr) sind Kundgebungen gegen Hass geplant. Für den Klimaschutz, aber auch gegen Rechtsextremismus sind am Nachmittag Demonstrationen in Potsdam - auch mit Fahrrädern - und in Eberswalde vorgesehen. Initiativen wollen vor dem Einreißen der „Brandmauer“ zur AfD warnen.

Am Samstag gehen die Demonstrationen weiter. Dann ist in Potsdam ein „Winter CSD“ unter dem Motto „Wähle Liebe“ geplant. Demos gibt es außerdem etwa in Wandlitz, wo es eine Menschenkette vor dem Rathaus geben soll. Auch in Treuenbrietzen, Königs Wusterhausen und Luckenwalde wollen Bürger demonstrieren. In Kyritz ist ein Lichterumzug und eine „bunte Brandmauer“ angekündigt.