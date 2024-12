Zum ersten Mal wurde der Preis in diesem Jahr in geänderter Struktur vergeben. Freuen können sich Preisträger in Dresden, Leipzig, Reichenbach, Görlitz und Borna.

Dresden - Neun Vereine und Institutionen sind mit dem sächsischen Inklusionspreis 2024 ausgezeichnet worden. „Bei den Preisbewerbungen wird immer wieder aufs Neue deutlich, welche tollen Projekte Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam auf den Weg bringen“, sagte der sächsische Landesbeauftragte für Inklusion der Menschen mit Behinderungen, Michael Welsch, laut einer Mitteilung. „Das regt zum Nachahmen an und macht Mut.“

Zum ersten Mal wurden in diesem Jahr jeweils drei Preisträger in den Bereichen „So geht sächsisch inklusiv!“, „Arbeiten und Wohnen“ sowie „Sport“ geehrt. Sie erhalten jeweils ein Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro. Bis 2022 wurde der Preis alle zwei Jahre in fünf Kategorien verliehen.

Preisträger aus Dresden, Leipzig, Reichenbach, Görlitz und Borna

Im Bereich „So geht sächsisch inklusiv!“ erhielten die Volkshochschule Dresden die Auszeichnung für politische Bildung, der Dresdner Verein ColumbaPalumbus und die Leipziger Inclusive Gaming GmbH Auszeichnungen für Kunst und Kultur. Die Reichenbacher DieLei gGmbH und die Dresdner F.A.I.R.E. Warenhandels eG bekamen den Preis in der Kategorie Arbeit, der Görlitzer Verein selbstbestimmtes Leben für Menschen mit Handicap in der Kategorie Wohnen.

Im Bereich Sport ging die Auszeichnung für Vereine mit bis zu 250 Mitglieder an den Leipziger Tischtennisverein Leutzscher Füchse 1990, jene für Vereine mit mehr als 250 Mitgliedern an den ATV Volkmarsdorf 90 ebenfalls aus Leipzig. Zusätzlich erhielt der SV “Einheit„ Borna den Sonderpreis.

Jury wählte aus 86 Bewerbungen

Mit dem Inklusionspreis werden den Angaben nach herausragende Praxisbeispiele gewürdigt, die den Inklusionsgedanken aktiv und nachhaltig fördern, die Intentionen der UN-Behindertenrechtskonvention transportieren sowie das gelungene inklusive Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung erlebbar machen. 86 Vereine und Institutionen hatten in diesem Jahr Bewerbungsunterlagen eingereicht. Die Auswahl traf eine elfköpfige Jury.