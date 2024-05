Sächsischer Landtag und eine Wappen von Sachsen sind an der Fassade des Parlamentsgebäudes montiert.

Dresden - Der Innenausschuss des Sächsischen Landtages befasst sich am 14. Mai mit den Angriffen auf Wahlhelfer im Freistaat. Wie der Landtag am Dienstag mitteilte, soll es dabei nicht nur um den aktuellen Ermittlungsstand zu den jüngsten Attacken gehen. Ebenso steht der Schutz vor verbalen und körperlichen Angriffen im Wahlkampf und ein Bericht über Ergebnisse der Sonder-Innenministerkonferenz an diesem Dienstag auf dem Programm. Die Sondersitzung war von der Regierung sowie den Koalitionsfraktionen beantragt worden und ist nicht öffentlich.