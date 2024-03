Dresden - Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) will sich am heutigen Mittwoch im Landtag der Verwaltung des Freistaates widmen. Zu diesem Thema hat er eine Fachregierungserklärung mit dem Titel „Mehr Selbstverwaltung, weniger Staat“ angekündigt. In der anschließenden Aktuellen Stunde des Parlamentes soll es auf Antrag der Bündnisgrünen zunächst um Geburten gehen. Die SPD hat eine Debatte unter dem Motto „Gute Löhne, stabile Rente, faire Altersgrenze: Respekt für Arbeits- und Lebensleistung“ angemeldet. Am Nachmittag stehen verschiedene Gesetzesvorhaben auf der Tagesordnung. Die Regierung möchte etwa mit einem Gesetzentwurf die Verfassungstreue im öffentlichen Dienst stärken. In bestimmten Bereichen und für bestimmte Stellen soll eine verdachtsunabhängige Auskunft beim Landesamt für Verfassungsschutz möglich sein.