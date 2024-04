Erfurt - Innenminister Georg Maier (SPD) informiert am Montag (14.00 Uhr) in Erfurt über die Entwicklung der Kriminalität im vergangenen Jahr in Thüringen. Dabei wird sich zeigen, ob die Zahl der Fälle nach den eher ruhigen Corona-Jahren weiter gestiegen ist. 2022 waren im Freistaat insgesamt knapp 136.000 Straftaten erfasst worden - rund 5500 mehr als im Jahr davor. Der Innenminister will auch Zahlen zur politisch motivierten Kriminalität im Freistaat vorlegen. Diese richtet sich beispielsweise gegen politische Entscheidungen, aber auch gegen Abgeordnete, Amtsträger oder Vertreter von Parteien.