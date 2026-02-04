Erfurt - Thüringen will mehr Frauen in Führungspositionen bei der Polizei bringen. „Wir wollen auch Seiteneinsteigerinnen für den höheren Dienst bei der Polizei einstellen“, sagte Innenminister Georg Maier (SPD) der Zeitung Freies Wort. Das werde es beispielsweise ermöglichen, Juristinnen in den höheren Polizeidienst zu holen und ihnen dann Führungsaufgaben zu übertragen. „In meiner Wahrnehmung führen Frauen auf eine andere Weise und dies kann die Organisation bereichern.“

Andere Bundesländer machten von dieser Möglichkeit bereits Gebrauch, anders als der Freistaat. Das wolle er ändern, sagte Maier. Bislang seien Frauen in der Polizeiführung unterrepräsentiert. Derzeit gebe es nur eine einzige leitende Polizeidirektorin in Thüringen.

Es gebe verschiedene Gründe, weswegen es bislang nur relativ wenige Frauen in den Chefetagen der Landespolizei gibt, sagte Maier weiter. Einmal suchten Männer, die in Führungsaufgaben angekommen seien, häufig andere Männer als Nachfolger aus. „Sie suchen einen Typen, der so ist wie sie.“ Zudem wirkten auch in der Polizei die gleichen Mechanismen wie in der Gesellschaft. Das Studium für den höheren Polizeidienst etwa sei eine echte Belastung für Familien. „Und wie auch in anderen Gesellschaftsbereichen hindern solche familiären Hürden zumeist Frauen am weiteren Aufstieg.“