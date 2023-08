Hannover - Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens hat den Vorstoß von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (beide SPD) für die beschleunigte Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern begrüßt. Es werde noch fachliche und politische Diskussionen geben, sagte Behrens der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Samstag): „Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass die Bundesministerin mit dem Gesamtpaket die richtigen Maßnahmen ergreift“, sagte Behrens.

Faeser schlägt eine Ausweitung des Ausreisegewahrsams von derzeit bis zu 10 auf künftig bis zu 28 Tage vor. Damit sollen die Behörden mehr Zeit bekommen, um eine Abschiebung vorzubereiten. Die Neuregelung ist Teil eines Diskussionsentwurfs, den das Ministerium nach Gesprächen mit Ländern und Kommunen erarbeitet hat.

Der Vorschlag von Faeser war bei den Grünen und auch innerhalb der SPD auf Ablehnung gestoßen. Die FPD im Bundestag hatte ihn begrüßt.

Behrens sagte in dem Interview, dass sie das Asylrecht als individuelles Grundrecht nicht infrage stelle. Wenn sich bei der Prüfung des Einzelfalles allerdings herausstellen sollte, dass die betreffende Person kein Anrecht auf asylrechtlichen Schutz hat, ein so genannter Spurwechsel nicht in Betracht komme oder wenn Geflüchtete schwere Straftaten begehen, spreche sie sich für mehr Konsequenz aus, sagte Behrens: „Dann muss der Rechtsstaat darauf reagieren und Rückführungen durchführen können.“

Mit einem „Spurwechsel“ sollen nach Vorstellungen der Ampel-Regierung Asylbewerber die Möglichkeit haben, ihren Asylantrag zurückzuziehen, wenn sie Arbeit finden.