Hannover - Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) legt am Donnerstag in Hannover (10.00 Uhr) einen Bericht vor, wie sich die Preise für Wohnungen und Häuser im Bundesland im vergangenen Jahr entwickelt haben. Dabei geht es auch um regionale Preisunterschiede. 2022 wurden in Niedersachsen laut Ministerium erstmals seit 2010 wieder weniger als 100.000 Immobilien verkauft - 2021 waren es noch 112.600.