Bad Bentheim - Niedersachsens neue Innenministerin Daniela Behrens (SPD) hat die Bedeutung des deutsch-niederländischen Polizeiteams an der Grenze gewürdigt. „Kriminalität macht nicht vor Grenzen halt - deshalb darf auch ihre Bekämpfung nicht an der Grenze aufhören“, sagte die Politikerin bei ihrem Besuch des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) am Donnerstag in Bad Bentheim. Die Sicherheitsbehörden beider Länder würden sich auch künftig immer weiter vernetzen und ihre Strategien anpassen.

Das Grenzüberschreitende Polizeiteam war 2008 durch ein Projekt der EU ins Leben gerufen worden. Seitdem fahren in der Grenzregion in beiden Ländern Polizeiwagen Streife, die mit jeweils einem deutschen und einem niederländischen Polizisten oder einer Polizistin besetzt sind. Damit sind auch Verfolgungen über die Grenze möglich.

Seit dem Start wurde das GPT rund 25.000 Mal tätig. 11.000 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten wurden nach Angaben der Polizeidirektion Osnabrück aufgedeckt und verfolgt. 250 vorläufige Festnahmen und Haftbefehle sind vollstreckt worden. Unter anderem wurden rund 750 Kilogramm Drogen mit einem Marktwert von mehr als 12 Millionen Euro in den vergangenen Jahren sichergestellt. Zunehmend spiele auch das Thema Geldautomatensprengungen eine Rolle, hieß es.