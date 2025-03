Berlin - Brandenburgs Innenministerin Katrin Lange (SPD) will jedes Jahr bis zu 100 neue Personalstellen für die Polizei schaffen. So solle die Zahl der Polizisten in den nächsten Jahren von 8300 auf 9000 anwachsen, sagte Lange in einem Interview der Zeitung „Märkische Allgemeine“. 2030 wolle man nah dran sein an diesem Ziel. Außerdem solle die Ausstattung der Polizei im Lauf der Legislaturperiode deutlich verbessert werden.

Lange betonte mit Blick auf das Thema Flucht und Einwanderung und die künftige Bundesregierung: „Notwendig ist eine weitere Stärkung der Bundespolizei. Wir brauchen auch Erleichterungen bei der Ausweisung straffällig gewordener Ausländer.“ Das gelte auch für Länder wie Syrien und Afghanistan, bei denen das bisher kaum möglich war. „Ich erkläre hier niemandem mehr, dass wir oft nicht einmal Kriminelle abschieben dürfen.“

Zugleich sei Einwanderung nötig etwa für die Arbeit im Gesundheitswesen und der Pflege. „Deshalb müssen wir auch bei der Integration besser werden.“