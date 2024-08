Wie steht es um die Feuerwehr, den Katastrophenschutz und Rettungsdienst in Niedersachsen? Innenministerin Behrens will Antworten geben.

Hannover - Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens will am Donnerstag (10.00 Uhr) eine Bilanz für die Feuerwehr, den Katastrophenschutz und Rettungsdienst für das vergangene Jahr vorlegen. Bei der Pressekonferenz in Hannover wird neben der SPD-Politikerin auch Landesbranddirektor Dieter Rohrberg erwartet. Die Innenministerin will zudem über ein Lagebild zu Gewalt gegen Einsatzkräfte informieren.

Immer wieder kommt es im Bundesland zu Angriffen auf Einsatzkräfte, beispielsweise in Silvesternächten. Der Katastrophenschutz in Niedersachsen war zuletzt etwa bei dem Hochwasser rund um den Jahreswechsel stark gefordert.