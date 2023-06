Hannover - Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens stellt an diesem Donnerstag (14.00 Uhr) den Verfassungsschutzbericht 2022 vor. Die SPD-Politikerin wird gemeinsam mit Behördenchef Dirk Pejril unter anderem die landesweiten Entwicklungen im Bereich von Rechts- und Linksextremismus sowie Islamismus erläutern. Bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts vor einem Jahr hatte der damalige niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) betont, dass der Rechtsextremismus weiterhin die größte Gefahr für die Demokratie sei.

Zuletzt waren unter anderem die sogenannten Reichsbürger verstärkt in den Fokus gerückt. Eine der wesentlichen Aufgaben des Verfassungsschutzes besteht darin, die von Extremisten ausgehenden Gefahren frühzeitig zu erkennen und zu analysieren. Dirk Pejril ist seit Ende 2022 Verfassungsschutzpräsident in Niedersachsen. Der Bericht soll an diesem Donnerstag in Hannover zunächst den Landtagsabgeordneten präsentiert werden.