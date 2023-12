Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium.

Hannover - Die zentrale Polizeidirektion Niedersachsen (ZPD) soll eine neue Leitung erhalten. Roger Fladung, bisher Vizepräsident der Polizeidirektion Braunschweig, soll mit der Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt werden, wie das Innenministerium in Hannover am Donnerstag mitteilte. Fladung soll zunächst an die ZPD abgeordnet werden.

Fladungs Vorgänger wurde im August vom Innenministerium von den Aufgaben entbunden und mit einer neuen Aufgabe an der Polizeiakademie betraut. Er wehrte sich vor Gericht gegen den Schritt. Anfang Oktober hatte das Verwaltungsgericht Hannover im Eilverfahren entschieden, dass diese Abordnung rechtswidrig sei. Hintergrund des Falls war nach früheren Angaben des Ministeriums eine dienstrechtliche Prüfung von Hinweisen auf Verfehlungen bei der Wahrnehmung der Führungsaufgaben.

Gemeinsam mit dem Landespolizeipräsidium, den regional zuständigen Polizeidirektionen, dem Landeskriminalamt sowie der Polizeiakademie repräsentiert die ZPD die Polizei Niedersachsen. Bei der ZPD arbeiten mehr als 2000 Menschen. Der Behördensitz ist in Hannover, es gibt weitere Standorte im Bundesland.