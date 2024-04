Bücher stehen in der Zentralbibliothek der Städtischen Bibliotheken im Kulturpalast in Regalen.

Dresden - Freistaat und Landesbibliotheksverband loben auch in diesem Jahr den Sächsischen Bibliothekspreis aus. Um die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung können sich bis Ende Juni öffentliche und wissenschaftliche Einrichtungen dieser Art online bewerben, wie das Kulturministerium in Dresden am Montag mitteilte. Sie würdige innovative Arbeit, die Förderung von Sprach-, Lese- und Medienkompetenz, regionales Engagement sowie neue Formen zur Nutzer- und Publikumsbindung nach der Pandemie. Der Preis wird seit 2013 von Ministerium und Verband gemeinsam und traditionell rund um den Tag der Bibliotheken (24. Oktober) verliehen.

Die über 450 Bibliotheken landesweit leisteten „jeden Tag eine unverzichtbare und vielfältige Arbeit für unser Gemeinwesen“, sagte Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU). Der Preis biete erfolgreichen Konzepten eine Bühne und würdige besonderes Engagement. Gefragt sei innovative Bibliotheksarbeit mit hoher Akzeptanz, wirksamer Öffentlichkeitsarbeit und erfolgreichen Kooperationen sowie Konzepte, die Bibliotheken als Orte für Begegnung, kulturelle Bildung und Leseförderung stärkten, ergänzte Aline Fiedler vom Bibliotheksverband.