Digitalisierung, Kreislaufwirtschaft und mehr: Der Bund fördert acht neue Projekte in Ostdeutschland. Die Projekte zeigen, wie gezielte Förderung den Wandel in Braunkohleregionen beschleunigen soll.

Leipzig - Acht Projekte für den Strukturwandel in Ostdeutschland sollen durch das Bundeswirtschaftsministerium mit rund 1,4 Millionen Euro gefördert werden. Wie die Metropolregion Mitteldeutschland mitteilte, fallen drei der bewilligten Projekte auf den Förderschwerpunkt Digitalisierung, zwei auf Kreislaufwirtschaft und drei auf den themenoffenen Bereich.

Starke Nachfrage nach Innovationsförderung

Ziel ist es, den Strukturwandel in den Braunkohleregionen aktiv zu gestalten und zu fördern. Seit 2017 wurden den Angaben zufolge 73 Vorhaben mit Bezug zum Strukturwandel begleitet und gefördert.

Die Europäische Metropolregion Mitteldeutschland ist ein Zusammenschluss von Unternehmen, Städten, Landkreisen, Kammern und Verbänden, die die regionale Entwicklung und den Strukturwandel vorantreiben.

„Der diesjährige Förderaufruf zeigt erneut, dass die Nachfrage nach einer niederschwelligen Unternehmensförderung für Innovationsprojekte im Mitteldeutschen Revier weiterhin hoch ist“, sagte Projektleiterin des Bundesmodellvorhabens „Unternehmen Revier“, Pia Castell.

Breites Spektrum an geförderten Projekten

Die bewilligten Projekte haben ein Gesamtvolumen von rund 2,1 Millionen Euro. Darunter ist ein Projekt im thüringischen Altenburger Land, das Bodenradargeräte mit automatischer Analyse entwickelt, um Bodenuntersuchungen effizienter zu machen. In Leipzig werden Projekte zu klimafreundlichem Beton, KI-gestützter Geschäftsplanung und 3D-Klangwelten für Blinde gefördert.

In Sachsen-Anhalt entstehen ein Kompetenzzentrum für Hundesport in Zeitz, telemedizinische Lösungen für ländliche Regionen sowie Projekte zu Plastikrecycling in Leuna und regionalem Tourismus in Stolberg im Südharz.

Letzte Runde für Förderprogramm startet im März

Im März soll der letzte große Ideenwettbewerb des Förderprogramms starten. Bis zum 6. Mai können sich Unternehmen, Firmennetzwerke und Vereine aus der Region auf Fördermittel bewerben.