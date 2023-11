Weimar - Der mit mehr als 100.000 Euro dotierte Thüringer Innovationspreis ist an mehrere Unternehmen für technische Neuerungen vor allem in den Bereichen Optik, Digitalisierung und Energie vergeben worden. Der Jahrgang 2023 zeige, dass sich die Unternehmen den großen Herausforderungen stellten, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) am Mittwoch bei der Preisvergabe in Weimar. „Sei es der Arbeitskräftemangel oder die Digitalisierung, sei es die Megaaufgabe der Dekarbonisierung.“

Die Thüringer Auszeichnung gilt als eine der bundesweit höchstdotierten für innovative Ideen. Sie wird in mehreren Kategorien vergeben. Insgesamt habe es 50 Bewerbungen gegeben, aus denen eine Jury die Preisträger gewählt habe, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Zu den Preisträgern gehörten die Maximator Hydrogen GmbH (Nordhausen), die Funkwerk Systems GmbH (Kölleda) oder die Jabil Optics Germany GmbH (Jena).

Das Thüringer Wirtschaftsministerium stellt das Preisgeld in Höhe von insgesamt 100.000 Euro für den Innovationspreis zur Verfügung. Sonderpreise vergaben die Ernst-Abbe-Stiftung Jena sowie Funke Medien Thüringen.