Erfurt - Wegen ihres Engagements bei der Denkmalpflege sind wieder sieben Thüringer Organisationen und Privatleute für den Denkmalschutzpreis ausgewählt worden. Insgesamt 40.000 Euro seien mit den Auszeichnungen verbunden. Das teilte die Staatskanzlei zur offiziellen Preisverleihung am Dienstagnachmittag mit.

Für den Einsatz zur Rettung des alten Gasthauses in der Ortsmitte von Schweina (Wartburgkreis) erhielt die Bürgerinitiative Krone Schweina 10 000 Euro in der Kategorie Gruppenpreis. „Unzählige Stunden ihrer Freizeit haben die Vereinsmitglieder seit 2011 bereits aufgewendet, um dieses für den Ort sehr bedeutende Kulturdenkmal in Eigenleistung denkmalgerecht zu sanieren und Spenden dafür einzuwerben“, hieß es in der Jurybegründung. Noch immer werde an dem Haus gearbeitet.

In der mit jeweils 5000 Euro verbundenen Kategorie Einzeldenkmal wurde unter anderem ein Projekt berücksichtigt, mit dem eine frühere Gefängnisruine in Sondershausen zu einem Mehrgenerationenhaus umgestaltet wurde.

„Als Zeugnisse unserer bewegten Vergangenheit tragen Kulturdenkmale zur Identitätsstiftung, zur Heimatverbundenheit, zu hoher nationaler wie internationaler Anziehung und einer wachsenden Tourismusbranche bei“, sagte Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke). Die Denkmäler seien wichtige wirtschaftliche und ökologischer Standortfaktoren sowie Wohlfühl- und Sympathieträger.