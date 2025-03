Dinklage - Zu einem weiteren tödlichen Unfall ist es auf der Autobahn 1 bei Dinklage in der Nähe von Osnabrück gekommen. Eine Frau fuhr an einem Stauende auf einen Laster auf, wie die Polizei berichtete. Zuvor waren bereits zwei Menschen bei Unfällen auf der A1 gestorben. Am frühen Morgen hatte ein tödlicher Unfall zwischen einem Auto und einem Sattelzug einen Stau ausgelöst, an dessen Ende es ebenfalls zu einem tödlichen Unfall kam.

Bei dem dritten Unfall erkannte nun eine Autofahrerin das Stauende zu spät und fuhr auf den Sattelzug eines 32-Jährigen auf. Die Frau starb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen. Der Fahrer des Lasters wurde leicht verletzt.

Die Autobahn ist weiterhin ab der Anschlussstelle Holdorf in Richtung Bremen und Hamburg voll gesperrt. Weiterhin wird auch nach zwei Menschen gesucht, die nach dem ersten Unfall flüchteten.