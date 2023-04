Berlin - In Berlin soll die Installation von Solaranlagen erleichtert werden, für Mieter landeseigener Wohnungsunternehmen auch auf dem Balkon. Das ist nach einem Senatsbeschluss vom Dienstag mit der Novellierung der Bauordnung vorgesehen, wie Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos) im Anschluss mitteilte.

„Eine der ganz großen Herausforderungen ist, Berlin zu einer klimaresilienten Stadt zu machen“, sagte er. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien sei ein wichtiger Baustein, um Klimaneutralität zu erreichen. Als ein Schritt in diese Richtung ist vorgesehen, bisherige Reglementierungen in der Bauordnung zu überarbeiten. Das gilt zum Beispiel mit Blick auf die Abstände, die bisher zwischen Photovoltaik-Anlagen auf Dächern zu Brandwänden vorgeschrieben sind. Außerdem möchte der rot-grün-rote Senat die Nutzung von Solarenergie an und auf Gebäuden erleichtern, die unter Denkmalschutz stehen.