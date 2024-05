Magdeburg - Die Integrationsbeauftragten von Bund und Ländern haben alle in Deutschland lebenden EU-Bürger dazu aufgerufen, bei der Europawahl am 9. Juni ihre Stimme abzugeben. Eine breite Wahlbeteiligung sei wichtig für ein starkes und demokratisches Europa, sagte die Integrationsbeauftragte der Landesregierung, Susi Möbbeck, am Montag. In Sachsen-Anhalt leben laut Sozialministerium rund 38 500 potenziell wahlberechtigte Menschen aus EU-Staaten. Noch bis Ende der Woche können sich europäische Wähler, die erstmals in Deutschland wählen, in das Wählerverzeichnis eintragen lassen.