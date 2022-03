Intel-Ansiedlung: Sinkende Arbeitslosenzahlen erwartet

Magdeburg/Halle - Im Zuge der Intel-Ansiedlung in Magdeburg geht die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit davon aus, dass die Arbeitslosenzahlen in mehreren Bundesländern sinken werden. „Die Rekrutierung des Personals wird über Zuzug aus anderen Bundesländern sowie nationale und internationale Arbeitsvermittlung erfolgen. Dazu gehört auch das Potenzial der arbeitslosen Menschen“, sagte Markus Behrens, Chef der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit, der Deutschen Presse-Agentur. „Wir rechnen in diesem Zusammenhang mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt sowie den angrenzenden Bundesländern.“

Der US-Chiphersteller Intel hatte am Dienstag bekanntgegeben, in einer ersten Ausbaustufe zwei direkt benachbarte Halbleiterwerke in Magdeburg zu bauen. Es sollen Prozessoren und Grafikchips hergestellt werden. Das Unternehmen will zunächst rund 17 Milliarden Euro investieren. 2027 soll die Produktion starten.

Behrens erwartet, dass mit Intel in der Region in den nächsten Jahren insgesamt 10.000 neue Arbeitsplätze im Bereich Technologie und bei Zuliefererfirmen entstehen werden. Die Arbeitsagenturen und Jobcenter wollen die Ansiedlung mit Qualifizierungsmaßnahmen begleiten, um die Fachkräftegewinnung zu unterstützen.

Beim Thema Personal setzt die Landesregierung zudem auch auf eine steigende Zahl von Pendlern aus den Richtungen Leipzig, Braunschweig und Berlin. Behrens sagte, der Standort Magdeburg sei attraktiv. „Insoweit gehen wir von einer Zunahme der Einpendler in die Stadt aus“, so der Chef der Regionaldirektion. Zuletzt pendelten den Angaben zufolge 44.900 Menschen in die Landeshauptstadt zum Arbeiten, die meisten davon aus dem Umland. Es pendelten aber auch aus Halle rund 800, aus Berlin 700 und aus Leipzig 500 Beschäftigte. „Damit wird deutlich: Wenn die Bedingungen stimmen, nehmen Pendler gern eine Stunde und mehr an Fahrzeit in Kauf“, sagte Behrens.

Mit Ausnahme eines pandemiebedingten Anstiegs im Jahr 2020 ist die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen-Anhalt zuletzt deutlich gesunken. Innerhalb von fünf Jahren wurde ein Rückgang um 26 Prozent verzeichnet. Laut der Regionaldirektion sind dafür demografische Faktoren, aber auch ein gestiegener Fachkräftebedarf die Ursache. Die Arbeitslosenquote sank von 9,6 Prozent im Jahr 2016 auf 7,3 Prozent im Jahr 2021. Im Februar 2022 waren rund 80.000 Arbeitslose in Sachsen-Anhalt registriert. In Thüringen waren 58.400 Frauen und Männer ohne Job, bundesweit lag die Zahl der Arbeitslosen bei rund 2,4 Millionen.