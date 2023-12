Magdeburg - Der US-Chiphersteller Intel steigt als Sponsor beim SC Magdeburg und beim 1. FC Magdeburg ein. Dabei soll es unter anderem um technologische Unterstützung gehen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Konkrete Zahlen zur Höhe des Investments wollte weder Intel noch einer der beiden Vereine nennen.

Beim Handball-Bundesligisten SCM soll unter anderem die Clubhistorie in der Heimspielstätte erlebbar gemacht werden. Intel reihe sich als Premiumpartner ein, es würden keine gewachsenen Strukturen verdrängt, sagte Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt. Für den SCM bedeute dies eine Verbreiterung der wirtschaftlichen Basis. Premium-Sponsoren sind beim Club auf der zweiten Ebene unter den Hauptgeldgebern angesiedelt.

Der Fußball-Zweitligist FCM sieht in der Partnerschaft einen „Meilenstein“, wie der kaufmännische Geschäftsführer Alexander Wahler sagte. So sollen beispielsweise mit Drohnen und Videoauswertungen die Trainingssteuerung und das Scouting verbessert werden.

Intel will in Magdeburg ab 2027 Chips der neuesten Generation produzieren. In einer ersten Ausbaustufe sollen zwei Halbleiterwerke gebaut werden, mehrere tausend Arbeitsplätze könnten entstehen. Im Zuge der Ansiedlung stellt das Unternehmen bis Jahresende auch rund 1,2 Millionen Euro für Hochschulen in Sachsen-Anhalt bereit.