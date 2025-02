Berlin - Berlins Kultursenator Joe Chialo (CDU) will am Freitag bekannt geben, wer die Intendanz der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz übernimmt. Die neue Personalie wird in einer Pressekonferenz um 10.30 Uhr vorgestellt, wie die Kulturverwaltung mitteilte. Der bisherige Volksbühnen-Intendant René Pollesch war im Februar vergangenen Jahres unerwartet gestorben. Eine Übergangsintendanz am Theater war zuletzt gescheitert.