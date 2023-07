Kalbe - Für die kommenden 50 Tage werden Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt wieder in Ateliers in Kalbe (Altmark) arbeiten. Ab Samstag läuft der Internationale Sommercampus in der Künstlerstadt Kalbe, die zusätzlich ihr zehnjähriges Jubiläum begeht. Es sei eine verrückte Idee gewesen, Stadt- und Regionalentwicklung mit Kunst zu betreiben, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Im vergangenen Jahr wurde der Verein mit dem Stadtumbau Award Sachsen-Anhalt ausgezeichnet.