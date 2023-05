Leipzig - Ab Mittwoch (24. Mai) treffen sich Verkehrsminister aus aller Welt in Leipzig, um gemeinsam mit Expertinnen und Experten verschiedenste Themen in den Blick zu nehmen. Zu Beginn des Weltgipfels soll es unter anderem um Prognosen für das weltweite Verkehrsaufkommen bis 2050 gehen, teilte International Transport Forum (ITF) vor dem Treffen mit. Zudem sollen die weltweiten CO2-Emissionen in den Blick genommen und daraus Rückschlüsse für die Verkehrspolitik gezogen werden.

Zum Auftakt des Gipfels soll unter anderem der Verkehrsminister des Vereinigten Königreichs, Mark Harper, sprechen. Die Veranstaltung findet bis zum 26. Mai statt. Geplant sind unterschiedliche Veranstaltungsformate, unter anderem Podiumsdiskussionen.