Internationaler Kongress zu Wasserstoff in Oldenburg

Oldenburg - In Oldenburg soll am Dienstag (18.00 Uhr) ein mehrtägiger internationaler Kongress zu Wasserstoff beginnen. Angekündigt ist, dass Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) das Grußwort spricht. In dem bereits auf der Website des Veranstalters veröffentlichten Grußwort sagt Weil, dass grüner Wasserstoff von zentraler Bedeutung sei, um Klimaschutzziele zu erreichen und die Energiewende erfolgreich zu gestalten.

Organisiert wird der Kongress von dem Oldenburger Beratungsunternehmen Beyondgas. Den Angaben nach wird der Kongress zum zweiten Mal veranstaltet. Das diesjährige Gastland ist Dänemark. Unter anderem soll die dänische Botschafterin Susanne Hyldelund an der Veranstaltung teilnehmen. Der Kongress soll am Donnerstag enden.