Gruppen aus fünf Ländern singen beim Internationalen Chorfest in Magdeburg. Begleitet wird das Konzertprogramm von einem Singwettbewerb.

Magdeburg - 35 Chöre singen beim Internationalen Chorfest in Magdeburg. Die Landeshauptstadt begrüßt Ensembles aus ganz Deutschland, aber auch aus Dänemark, Finnland, Ghana und Kroatien, wie die Veranstalter mitteilten. Vom 11. bis 15. September gibt es ein vielfältiges Konzertprogramm, am 13. und 14. September treten die Sängerinnen und Sänger bei einem Chorwettbewerb gegeneinander an.

Neu ist in diesem Jahr die Kneipen-Chor-Tour, bei der die Chöre laut Veranstaltern in Bars und Kneipen rund um den Hasselbachplatz auftreten wollen. Ein weiterer Höhepunkt soll die traditionelle „Lange Nacht der Chöre“ werden. Ansonsten gibt es den Angaben zufolge unter anderem ein interaktives Familienkonzert und Sing-Workshops.