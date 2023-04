Berlin - Kulturmanagerin Lavinia Frey wird neue Leiterin des Internationalen Literaturfestivals Berlin. Sie werde ab sofort die Geschicke des Festivals leiten, teilte die Peter-Weiss-Stiftung für Kunst und Politik als Trägerverein am Mittwoch mit. Als Kulturmanagerin, Regisseurin und Dramaturgin habe sie „internationale Projekte initiiert und geleitet, die sich auf die Vermittlung von Kunst und Kultur konzentrieren, zuletzt in der Leitung der Programme im Humboldt Forum Berlin“.

Das Literaturfestival gibt es seit 2001. Seitdem waren zahlreiche bekannte Schriftstellerinnen und Schriftsteller wie Margaret Atwood, Bernardine Evaristo und Mario Vargas Llosa zu Gast. Der langjährige Direktor Ulrich Schreiber gab seinen Posten vor Kurzem ab. Zuvor hatte es Diskussionen über das Arbeitsklima gegeben.

Die nächste Ausgabe ist im September geplant. Frey sei mit ihrem umfangreichen Wissen über Literatur und Kultur verschiedener Länder und Kontinente sowie ihrer Erfahrung im Kulturmanagement und als Organisationsentwicklerin eine ideale Besetzung, teilte die Stiftung mit. „Frey ist bekannt für ihre Hingabe an die Literatur und ihre Fähigkeit, unterschiedliche Genres miteinander zu verbinden.“

Das Festival soll in diesem Jahr vom 6. bis 16. September stattfinden. In der Mitteilung war von einem „Übergangsjahr“ die Rede. Die inhaltlichen Planungen für 2023 beruhten auf Schreibers kuratorischen Vorarbeiten sowie auf Planungen des Teams, hieß es in der Mitteilung. Gemeinsam mit der neuen Leitung werde die Stiftung im Laufe des Jahres eine „kuratorische Neuausrichtung“ bestimmen. „Ich glaube, dass die Literatur eine einzigartige Kraft hat, um uns zu verbinden, zu inspirieren und zu bereichern“, wurde Frey zitiert.