Traditionell findet das erste internationale Turnier in Deutschland in Neustadt-Dosse statt. Neben dem sportlichen Event findet auch die Zucht ihren Platz auf dem Gestüt.

Neustadt-Dosse - Elf Nationen streiten am kommenden Wochenende in Neustadt-Dosse um den Sieg im Championat und den ersten Platz im Großen Preis. Neben Lokalmatador André Thieme aus dem deutschen Olympia-Kader sind auch die Championatsreiter Lars Bak Andersen und Christian Jansen aus Dänemark sowie der Niederländer Piet Raymakers junior beim ersten internationalen Turnier in Deutschland im neuen Jahr am Start, wie die Veranstalter mitteilten. Das Championat wird am Samstag in der Graf von Lindenau-Halle ausgetragen, einen Tag später reitet die Elite um den Großen Preis.

Bereits am Mittwoch wird das Gestüt zum zweiten Mal nach 2024 in einen Körungs- und Auktionsplatz für den Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt verwandelt. Die für die Zucht wichtige Körung zieht ebenso viele Interessenten nach Neustadt-Dosse. Rund 300 Boxen muss der Verband aufstellen, um den Vierbeinern aus Europa und Asien eine geeignete Unterkunft zu bieten.