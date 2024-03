Invasive Hornissen-Art wohl bald in Sachsen-Anhalt

Halle - Menschen in Sachsen-Anhalt sollten Hornissen künftig genauer unter die Lupe nehmen - denn es könnte sich um eine invasive Asiatische Hornisse handeln. Das teilte das Landesamt für Umweltschutz in Halle am Mittwoch mit und bittet Bürgerinnen und Bürger darum, Sichtungen der Art Vespa velutina auf einem Meldeportal zu melden.

Bislang wurde die Art im Süden und Westen von Deutschland, aber auch in Hamburg und Berlin nachgewiesen, hieß es. Das Landesamt für Umweltschutz rechnet damit, dass das Insekt den Weg nach Sachsen-Anhalt findet.

Die Asiatische Hornisse hat einen schwarz gefärbten Brustabschnitt und schwarze Beine mit gelben Füßen. Sie kann laut Landesamt stechen, ist aber nicht gefährlicher für die Gesundheit als die heimische Art.