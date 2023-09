Erfurt - Die Investitionen in neue Fabriken, Produktionsstätten, Lagerhallen, Büros oder Verwaltungsgebäude in Thüringen sind in den ersten sieben Monaten diese Jahres zurückgegangen. Insgesamt seien 670 Projekte von den Behörden für den Neu- oder Erweiterungsbau freigegeben worden, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Erfurt mit. Die veranschlagten Baukosten lagen bei insgesamt 505 Millionen Euro. Das waren fast 31 Millionen Euro weniger als im Vorjahreszeitraum - trotz gestiegener Baupreise.

Den größten Anteil unter den Investitionen machten mit rund 136 Millionen Euro insgesamt 75 Fabrik- und Werkstattgebäude und mit 83 Millionen Euro zusammen 55 Büro- und Verwaltungsgebäude aus. Aber auch der Neubau von Kindertagesstätten, Schul-, Hochschul- und Sportgebäuden sowie Bibliotheken, Freizeit- und Kulturgebäuden wurde freigegeben. Reine Neubauprojekte gab es laut Landesamt 453 - 104 weniger als von Januar bis Juli 2022.

Im regionalen Vergleich der kreisfreien Städte und Landkreise in Thüringen waren die Investitionen in der Stadt Jena am höchsten. Hier wurden Baukosten von 96 Millionen Euro veranschlagt, darunter 75 Millionen Euro für neue Objekte. An zweiter Stelle folgt der Ilm-Kreis mit Investitionen von 51 Millionen Euro und einem Neubauanteil von 97 Prozent, an dritter der Wartburgkreis mit knapp 47 Millionen Euro in 66 gewerbliche Objekte.