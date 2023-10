Israel-Plakat am Theater in Plauen zerstört

Plauen - Unbekannte haben in Plauen ein Israel-Plakat zerrissen oder zerschnitten. Das drei Meter lange Plakat war an einem Metallzaun am Bühneneingang des Theaters angebracht und trug die Aufschrift “Solidarität mit Israel„, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde das Plakat im Laufe des Freitagabends zerstört. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe.