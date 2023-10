Berlin - Angesichts der Angriffe der islamistischen Hamas auf Israel ist die israelische Flagge auch vor dem Berliner Abgeordnetenhaus gehisst worden. Das sei ein Ausdruck der Solidarität, sagte Parlamentspräsidentin Cornelia Seibeld laut Mitteilung am Sonntag. „Den vollkommen sinnlosen Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel verurteilt das Berliner Abgeordnetenhaus auf das Schärfste.“

Zuvor wurden auch am Reichstagsgebäude, am Kanzleramt und am Schloss Bellevue die blau-weißen Israel-Flaggen gehisst. Am Samstagabend war das Brandenburger Tor mit der israelischen Flagge angestrahlt worden.

Bei den Großangriffen der Hamas aus dem Gazastreifen sind mindestens 500 Menschen in Israel getötet worden. Das bestätigten am Sonntag medizinische Quellen. Darüber hinaus wurden mehr als 2000 Menschen nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums verletzt.