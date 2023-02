Berlin - Der Flughafen Berlin-Brandenburg rechnet mit Flugstreichungen, sollte die IT-Panne bei der Lufthansa in Frankfurt noch länger anhalten. „Wir informieren die Passagiere im Terminal derzeit, dass sie ihren Flugstatus prüfen sollen“, sagte eine Flughafen-Sprecherin am Mittwoch. „IT-Ausfälle bei der Lufthansa-Gruppe: Auch Passagiere der Lufthansa-Gruppe am BER sind betroffen“, hieß es auf der Webseite des Flughafens. In der online abrufbaren Abflugliste wurden zwei Lufthansa-Flüge nach Frankfurt aufgeführt, die demnach gestrichen wurden. Sie sollten ursprünglich um 9.45 Uhr und um 10.45 Uhr starten.