Berlin - Handball-Bundesligist Füchse Berlin nimmt ab sofort einen Wechsel auf der Rechtsaußen-Position vor. Auf Tobias Reichmann, der „aus privaten Gründen nicht mehr zur Verfügung steht“, folgt Leo Prantner vom Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten. Der Südtiroler erhält einen Vertrag bis 2027, wie die Füchse mitteilten.

Prantner war Teil der italienischen Nationalmannschaft, die bei ihrer ersten WM-Teilnahme seit 28 Jahren zu den Überraschungen zählte und auch gegen Deutschland spielte. Prantner erzielte 37 Tore in sechs Partien, darunter zahlreiche Siebenmeter.

Kreuzbandriss im März 2024

In der Partie gegen Tunesien wurde Prantner nach zehn Toren zum „Man of the Match“ gekürt. Für den Außenspieler erstaunlich, da er zuvor nach einem im März 2024 erlittenen Kreuzbandriss noch kein Ligaspiel in der aktuellen Saison absolviert hatte. In der Spielzeit 2023/2024 traf Prantner in 24 Partien für den damaligen Bundesligisten 74 Mal.

„Es ist schade, dass Tobi aus persönlichen Gründen in der Rückrunde nicht für uns auflaufen kann“, sagte Sportvorstand Stefan Kretzschmar, „auf Grundlage dieses Ausfalls bin ich froh, dass uns Leo Prantner unterstützt. Nicht zuletzt bei der WM hat er auf sich aufmerksam gemacht. Er ist ein talentierter Spieler mit vielen Wurfvarianten, seine Schlitzohrigkeit ist beeindruckend.“