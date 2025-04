Berlin - Freunde und Freundinnen guter italienischer Küche kommen in den nächsten Tagen wieder auf ihre Kosten. Ob Focaccia mit Pistazien-Mortadella und Büffel-Stracciatella-Käse, sizilianische Caponata, Auberginen-Parmigiana, Panzanella, Bruschette, Pizzette, Zeppole oder Maritozzi - 53 italienische Restaurants bieten in Berlin von Mittwoch bis Samstag beim Festival „72 hrs True Italian Food“ ihre Leckereien an.

In jedem der teilnehmenden Lokale gibt es eine besondere Spezialität mit einem Getränk (Sarti Spritz oder die alkoholfreie Variante Crodino Spritz) für zusammen neun Euro. Neun der Lokale sind Neueröffnungen aus dem vergangenen Jahr, wie die Veranstalter betonen. Bei einem Fotowettbewerb auf Instagram gibt es eine kleine Italien-Reise zu gewinnen.

Organisiert wird das Festival von der Firma Berlin Italian Communication. Diese hatte 2015 das Qualitätssiegel „True Italian“ (Echt Italienisch) ins Leben gerufen, das sie an ausgewählte Restaurants verleiht. Im Mai folgt die „Gelato Week Germany“ in 50 Eisdielen Berlins, im Sommer stehen verschiedene Street Food Festivals an und im Herbst wieder die „True Italian Pizza Week“ und die „True Italian Pasta Week“.